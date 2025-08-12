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Лекция-просмотр «Калейдоскоп клоунады»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Узнаешь о том, насколько клоунада многогранна, почему звание «клоун» еще нужно заслужить и чем характерно это искусство в России, Америке, Италии и других странах. На лекции поговоришь, чем отличаются номера цирковых, уличных и театральных клоунов. Всю суть увидишь наглядно: будешь смотреть записи выступлений из разных стран, эпох, эстетик и мироощущений самих артистов. В подборке увидишь клоунов из Италии, Испании, Америки, Турции, России и СССР, а также других стран. Будет не только смешно, но еще и лирично, трагично, отвратительно, страшно и прекрасно. В конце лекции порассуждаешь, действительно ли сейчас наступило время для рождения новых клоунов. Лектор: Поля Ладина — исследовательница театра и клоунесса. В стоимость билета входит фестивальный сет настоек «Неуловимый Фунтик».

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