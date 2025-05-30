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Лекция по первой помощи

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Человек рядом с тобой упал без сознания, твои действия? Если ответить сразу не получается, значит тебе точно нужно посетить лекцию по первой помощи. Несчастный случай, внезапный приступ, травма — это может произойти с кем и где угодно. На лекции разберёшь:  — как правильно вызывать скорую; — алгоритмы действий при критических ситуациях; — как оказать допсихологическую помощь пострадавшему; — и многое другое. Также будет практическая часть, где ты отработаешь полученные навыки. 3 часа, которые могут спасти чью-то жизнь. возможно, твою или твоих близких. Вход: донат.

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