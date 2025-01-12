Как вести блог про книги расскажет Ксения Ефремова, создательница тг-канала «Ефремова о книжном Екате». Ксения поделиться опытом создания блога и подкаста, а также расскажет какие возможности дает ведение своих социальных сетей. После лекции участники пообщаются вместе, подведут итоги года и узнают, как находить близких по «книжному духу» людей.