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Лекция на яхте: Дома, заводы, паровозы. Что видно с Верх-Исетского пруда

улица Кирова, 40Б

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Лекция на титановой яхте на Верх-исетском пруду на фоне заката. Верх-Исетский пруд поистине исторический водоем. На его берегах можно найти следы стоянок древних людей, остатки старого ВИЗа, торфяную электростанцию, цех-гигант и многое другое. Во время небольшого путешествия поговорят о том, как эволюционировали берега крупнейшего екатеринбургского пруда, зачем он появился и как менялось его предназначение. Обсудят градостроительные ошибки и то, какие планы существовали на пруд в разные периоды истории.

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