Лекция на титановой яхте на Верх-исетском пруду на фоне заката. Верх-Исетский пруд поистине исторический водоем. На его берегах можно найти следы стоянок древних людей, остатки старого ВИЗа, торфяную электростанцию, цех-гигант и многое другое. Во время небольшого путешествия поговорят о том, как эволюционировали берега крупнейшего екатеринбургского пруда, зачем он появился и как менялось его предназначение. Обсудят градостроительные ошибки и то, какие планы существовали на пруд в разные периоды истории.