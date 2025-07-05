Лекция на яхте: Дома, заводы, паровозы. Что видно с Верх-Исетского пруда
улица Кирова, 40Б
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Лекция на титановой яхте на Верх-исетском пруду на фоне заката. Верх-Исетский пруд поистине исторический водоем. На его берегах можно найти следы стоянок древних людей, остатки старого ВИЗа, торфяную электростанцию, цех-гигант и многое другое. Во время небольшого путешествия поговорят о том, как эволюционировали берега крупнейшего екатеринбургского пруда, зачем он появился и как менялось его предназначение. Обсудят градостроительные ошибки и то, какие планы существовали на пруд в разные периоды истории.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи