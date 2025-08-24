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Завтрак на яхте

Яхт-клуб «Коматек», улица Кирова, 40

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Уйдёшь в плавание, чтобы позавтракать вместе с кофейней Yankee Sierra. Неспешно проплывёшь по глади визовского пруда пока город будет только просыпаться и полюбуешься на его береговую линию. Будешь болтать и слушать истории современного Афанасия Никитина — капитана Николая Панькова о том, как он чуть не дошел на яхте до персидского залива, но в середине маршрута вынужден был повернуть обратно. Ребята из Yankee Sierra приготовили для тебя настоящее гастро-приключение: — фильтр-кофе — блинчики с крабом, спайси-соусом, трюфельным сыром, яйцом пашот и голандезом. Возврат билетов возможен за 48 часов до отплытия. Возьми теплую кофту — лето капризное, особенно на воде. P.S. Спеши! Билетов мало, яхта — не автобус. Запись в тг через бот.

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