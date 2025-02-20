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Лекция Марины Соколовской «Истории о советской мозаике в постсоветское время»

Музей истории Екатеринбурга
«Дом Качки», улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 200₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

В советское время мозаики, сграффито и панно в других техниках могли украшать как значимые городские сооружения, так и заурядные здания, построенные по типовым проектам, дома на окраинах, автобусные остановки на междугородних трассах: идеологические послания власти переплетались с необходимостью создания эстетически привлекательной среды. В постсоветское время оказалось, что для сохранения советского монументального наследия нет ни ресурсов, ни понимания целесообразности. Проще было сбить, закрыть фальш-стеной или рекламным баннером. В 2010-е годы ситуация стала меняться, появились путеводители, каталоги, выставки, проекты реконструкции. На лекции Марины Соколовской (Музей первого президента России Б.Н. Ельцина) речь пойдет о том, как в постсоветское время в России разрушались, сохранялись, осмыслялись и изучались советские мозаики, созданные во второй половине XX века. Лекция искусствоведа, сокуратора выставки «Чаепитие в космосе» Марины Соколовской. По входному билету на выставку.

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