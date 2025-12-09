Тема встречи — «Столетие ломаных линий: как немецкий экспрессионизм приручил зрительские страхи». Лекцию проведёт Сергей Кулешов — кинокритик, киновед и фестивальный куратор, редактор сайта и социальных сетей журнала «Искусство кино». Его статьи публиковались в изданиях «Сеанс», «Кинопоиск» и Kino-Teatr.ru. Кулешов является отборщиком полнометражных и короткометражных программ на российских кинофестивалях и спикером Центра «Зотов». На лекции слушатели узнают о зарождении немецкого экспрессионизма, его стилевых особенностях и отличиях, а также о том, как мастера направления осмысляли экономическую и политическую ситуацию своего времени. Также внимание будет уделено тому, какое влияние экспрессионизм оказал на дальнейшее развитие мирового кинематографа. Участие бесплатное, но требуется регистрация. Киноклуб «Кинодела» от онлайн-кинотеатра Premier — это лекции, оффлайн-встречи и телемосты о кино: жанрах, профессиях, влиянии киноязыка и зрительского опыта. Это не школа и не кружок, а пространство для живого общения и обмена мыслями —просто, интересно и с примерами.