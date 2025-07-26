Поймёшь, как чувствовали эпоху авторы, представленные на выставке «Вне системы координат», познакомишься с новыми художественными приёмами и формами и увидишь, как искусство помогало выражать внутреннюю свободу в разные времена. На лекции поговорят о том, как художники выражали свои мысли и идеи в условиях «Оттепели», «Застоя» и «Перестройки». Как тяжёлые военные потрясения и научно-технический прогресс изменили представление людей об искусстве и жизни в целом. Окунёшься в то время, когда язык и смыслы неофициального искусства шли в противовес парадности советского времени, но и одновременно были порождением научно-технического развития СССР: квартиры превращались в центры культурной жизни, а учёные в кадровый состав творческого авангарда. Огромный слой технической интеллигенции через неофициальное искусство пытался найти новые формы восприятия мира, преодолевая ограниченную систему координат своего времени. Историк расскажет о том, как возникло явление Неофициального искусства и как оно развивалось в контексте изменений в СССР — от «Оттепели» до «Перестройки». Лекцию прочитает Артём Бардин — историк, аспирант Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, научный сотрудник Музея Бориса Ельцина, автор-экскурсовод.