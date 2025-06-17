Встречай продолжение лекции «Как вылечить героев русской классики», проходившей в конце мая. На этот раз — фокус на женских персонажах. Кого из героинь больших русских романов ты любишь больше всего? Нежную Наташу Ростову? Несчастную Соню Мармеладову? А может, деятельную Лару Антипову? Кого бы ты ни выбрал, наверняка — её есть за что пожалеть! Ведь к обычным проблемам персонажей русской классики у женщин обычно прибавлялись многочисленные беременности, тяжелые роды и страх за здоровье детей. Могла бы современная медицина помочь любимым героиням? Узнаешь на лекции химика (и автора канала «Глупые вопросы») Веры Мусияк. Обсудишь вот такие неожиданные сочетания классической литературы и современной науки: — Как работают гормональные контрацептивы и кому из героинь Достоевского они могли бы пригодиться. — Каким образом тест на беременность изменил бы сюжет романа «Доктор Живаго». — Могла ли эпидуральная анестезия спасти Анну Каренину от наркотической зависимости. — Кто из писателей-классиков упоминал в произведениях такие деликатные темы как менструация и аборт.