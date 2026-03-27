Пожилой мужчина (дед) проживает обычную жизнь. На его кухне шумит холодильник марки «ЗИЛ-65», в целлофане шуршит шоколад «Аленка», а из патефона поёт Вячеслав Добрынин. И в этих буднях — без навязанных спецэффектов — есть своя прелесть и свой смысл. Например, любовь. Любовь Ивановна, соседка с девятого этажа… Пьеса «Лёха...» — это трогательная история Юлии Поспеловой об одиночестве, пылких чувствах в зрелом возрасте и связи поколений. Проект «Реплика» — это серия встреч, каждая из которых посвящена отдельному произведению. Структура встречи состоит из небольшой вводной лекции, режиссёрской читки и открытого обсуждения.