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Lavblast

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Верхом на звезде, вцепившись в лучи, в «Самоцвет» примчится поп-рэйв-дуэт Lavblast, а тебе останется улететь с ними в космос. Lavblast — электронный дуэт Полины Фаворской, отслужившей в гёрлз-бэнде Serebro и известной по сольному проекту Favlav и Risha Rush, яркой представительницы электронной сцены. Lavblast вдохновлены рейв- и поп-музыкой времен миллениума, техно и эмбиентом, и народными песнями, заложенными где-то в твоих ДНК. А после - вечеринка! Line up: — Lavblast — Lёkajordann — Elfilter — Slava Dushin — Polana Chudes

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