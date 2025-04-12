Верхом на звезде, вцепившись в лучи, в «Самоцвет» примчится поп-рэйв-дуэт Lavblast, а тебе останется улететь с ними в космос. Lavblast — электронный дуэт Полины Фаворской, отслужившей в гёрлз-бэнде Serebro и известной по сольному проекту Favlav и Risha Rush, яркой представительницы электронной сцены. Lavblast вдохновлены рейв- и поп-музыкой времен миллениума, техно и эмбиентом, и народными песнями, заложенными где-то в твоих ДНК. А после - вечеринка! Line up: — Lavblast — Lёkajordann — Elfilter — Slava Dushin — Polana Chudes