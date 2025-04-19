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Lala

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вместе с маститыми членами сообщества скретчинга встречай Lala на специальной вечеринке. Вместе с Пашей Wonda она создала музыкальный дуэт Lovanda, ранее украшавший екатеринбургскую сцену, а сейчас укоренившийся в московском музыкальном мире. Помимо этого, Lala — фееричный диджей с бойким, пестрым и жизнеутверждающим набором танцпольных треков. Для «СЦ» она подготовила сет, собранный по мотивам ее недавнего путешествия в Африку. Участники: LALA (Lovanda), DJ Wide, Lazy Animal, Mista Fester.

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