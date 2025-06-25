Этим летом БЦЕ приглашает всех желающих стать частью исследовательского проекта «Лаборатория включённого слушателя». Каждую среду с 25 июня по 27 августа участники вместе с куратором будут изучать звуковую среду города: замерять уровни шума, вести дневники наблюдений и искать в городской какофонии островки тишины. Что тебя ждет: Каждую неделю будешь внимательно слушать звуки Екатеринбурга, вести звуковые дневники и делиться впечатлениями. Участники разработают «маршруты тишины» — особые места, где можно отдохнуть от городской суеты и открыть для себя новые звуковые грани. Кто может участвовать? Все! Жители, гости, иностранцы — чем разнообразнее слух, тем интереснее карта. Интересно сравнить, как разные культуры воспринимают звуковое пространство города. Цели и задачи: — научиться слышать по-новому и вести звуковые дневники; — исследовать звуки города с разных сторон: от шумов до тишины; — создать карту «маршрутов тишины», которые помогут каждому найти свой уголок спокойствия. Программа включает: — лекции о звуке в экологии, психологии и культуре; — практические занятия по измерению уровня шума, полевым записям и анализу звуковых символов; — упражнения на локализацию звуков и изменение восприятия пространства. Ведущая проекта: Ольга Михайлова — Аспирант философского факультета УрФУ и исследователь звуковых явлений. Регистрация обязательна.