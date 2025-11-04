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Лаборатория горячих эмалей

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе художника Дмитрия Бородина ты освоишь технику горячей эмали на меди, в которой он работает уже 15 лет и создает со своими учениками (в рамках арт-лаборатории «Стекляриум») выставочную коллекцию эмаль-картин. Создашь коллективное панно с применением трафаретной техники нанесения эмали, в основу которого ляжет силуэт памятника Минину и Пожарскому в Москве. Каждый участник будет работать над своим — одним из двадцати фрагментов, а затем — мастер составит их в единую картину, внесёт «финальный штрих». И только тогда участники поймут, удалось ли им почувствовать друг друга, подчинился ли стеклянный порошок эмали на медной пластине стихии огня и воле художника. Работа будет максимально живой и экспериментальной. Темп, уровень сложности будет зависеть от участников и складываться в процессе, а сюжет будут задавать используемые трафареты. Все материалы предоставляются. Оформленное произведение можно будет увидеть в стенах креативного кластера «Л52». Необходима предварительная регистрация на один из двух сеансов: 4 ноября с 13:00 до 15:00 4 октября с 16:00 до 18:00

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