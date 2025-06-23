Луис Бунюэль — один из самых радикальных режиссёров XX века, чьё творчество навсегда изменило язык кинематографа. От шокирующего «Андалузского пса» до философского «Скромного обаяния буржуазии» — его фильмы балансируют на грани сна и яви, иронии и ужаса, провокации и глубокого размышления о человеческой природе. Эта лекция приглашает в лабиринт эстетики Бунюэля: сюрреалистические образы, расщеплённая логика повествования, критика религии и буржуазной морали — всё это инструменты режиссера в исследовании абсурда как неотъемлемой части жизни. Разберёшь ключевые мотивы его работ, влияние сюрреализма и обсудишь, почему его фильмы до сих пор не теряют своей силы. После лекции посмотришь фильм «Дневная красавица» на французском языке с русскими субтитрами (1 час 40 минут). Лекторы: Михаил Витушко — Философ, младший научный сотрудник Института философии и права, киновед. Мария Судакова — Кинокритик, музыкант.