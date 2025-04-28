День танца в этом году решено отметить дома — «Квартирником у Антона», специальной вечерней программой, где организаторы продолжают заявлять дуэт как элементарную и далее неделимую единицу взаимодействия. Автор идеи — Антон Лавров, многоопытный и многоликий танцовщик театра, умеющий, как никто другой, действовать на пересечении жанров и направлений. Увидишь пять дуэтов и пять единиц взаимодействия: Современный и классический танец, Современный и уличный танец, Уличный и классический танец, Танцовщик и свет, Танцовщик и музыка. Контакт живет в диалоге: принимать гостей Квартирника и отвечать на вопрос «Что происходит?» будет хозяин вечера Антон в дуэте с секретным соведущим — чье имя станет не единственным сюрпризом для зрителей. Какой квартирник без живой музыки? Дуэт музыкантов «ДаняДаша» найдет нужную тональность для каждого из выступлений.