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Квартирник у Антона

Театр «Провинциальные танцы»
проспект Ленина, 43

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

День танца в этом году решено отметить дома — «Квартирником у Антона», специальной вечерней программой, где организаторы продолжают заявлять дуэт как элементарную и далее неделимую единицу взаимодействия. Автор идеи — Антон Лавров, многоопытный и многоликий танцовщик театра, умеющий, как никто другой, действовать на пересечении жанров и направлений. Увидишь пять дуэтов и пять единиц взаимодействия: Современный и классический танец, Современный и уличный танец, Уличный и классический танец, Танцовщик и свет, Танцовщик и музыка. Контакт живет в диалоге: принимать гостей Квартирника и отвечать на вопрос «Что происходит?» будет хозяин вечера Антон в дуэте с секретным соведущим — чье имя станет не единственным сюрпризом для зрителей. Какой квартирник без живой музыки? Дуэт музыкантов «ДаняДаша» найдет нужную тональность для каждого из выступлений.

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