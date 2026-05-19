Курс по разработке идей для иллюстраторов и мечтателей. Как они это придумали? Этот вопрос задают многие, когда видят красочную иллюстрацию в рекламе, книге, на упаковке или даже на открытке. 4 недели, 8 занятий — и ты получишь рабочие методы для генерации идей. Минимум теории, максимум практики: создашь выдуманный мир, нарисуешь множество персонажей, которые потом превратятся в напечатанные стикеры. И никакого ИИ. Для кого этот курс: — Ты — начинающий иллюстратор и боишься пустого листа, но мечтаешь о крутом портфолио; — Ты — практикующий иллюстратор и хочешь расшевелить воображение, начав использовать новые техники придумывания; — Ты — мечтатель, который желает попробовать себя в иллюстрации и создать осязаемый продукт. Что будет на курсе: Ты придумаешь мир для героя, создашь для него интереснейшую биографию, найдёшь для него напарника и поместишь их в неожиданные ситуации; Посмотришь на персонажей под другими углами и создашь серию сюжетов с их участием; Поймёшь, как необычно использовать окружение персонажа для придумывания супер-идей. По итогу курса все твои иллюстрации соберут и подготовят для типогрфии, чтобы напечатать крутой стикерпак (а может быть даже и не один). Материалы: Можно рисовать иллюстрации в любимой технике и любыми инструментами: на планшете до маркеров. Если ты ещё не определился с материалами, на курсе будешь использовать смешанную технику «гуашь+цветные карандаши». Краски, карандаши, бумага предоставляются. Для плодотворной работы все участники получат фирменные блокноты курса, в которых будут фиксировать идеи, тестить техники генерирования и, конечно же, рисовать множество эскизов, чтобы потом перенести их на чистовик. Курс проходит в студии в самом центре города, встречи 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. Каждое занятие — 3 академических часа. Начало занятия в 19:00. Количество участников на курсе — до 8 человек. Автор и ведущая курса: Александра Попова, иллюстратор и дизайнер с более чем десятилетней практикой, педагог. Сотрудничала с различными брендами и организациями. Автор и художник детских книг.