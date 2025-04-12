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Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино
Концерты

Про событие

Кинопоказ концерта. Параллели между Седьмой симфонией Бетховена и античной архитектурой в эксперименте оркестра musicAeterna и танцевальной труппы Саши Вальц, в рамках проекта TheatreHD. В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создаёт пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.

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