Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Кино
Концерты
Про событие
Кинопоказ концерта. Параллели между Седьмой симфонией Бетховена и античной архитектурой в эксперименте оркестра musicAeterna и танцевальной труппы Саши Вальц, в рамках проекта TheatreHD. В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создаёт пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.
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