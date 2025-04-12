Кинопоказ концерта. Параллели между Седьмой симфонией Бетховена и античной архитектурой в эксперименте оркестра musicAeterna и танцевальной труппы Саши Вальц, в рамках проекта TheatreHD. В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создаёт пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.