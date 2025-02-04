«забывай меня Не» — автобиографическая выставка молодого художника Zean Zack’а (Вани Захарова), посвящённая взрослению, переменам и поиску себя. Через меланхоличные образы и символы автор исследует хрупкость памяти, тоску по дому и освобождение от прошлого, превращая личный опыт в общечеловеческий. На кураторской экскурсии с Лизой Бебенинойты узнаешь, какие смыслы и образы скрываются в работах молодого автора. Это возможность увидеть, как современное искусство становится личным дневником и как переживания художника находят отклик у зрителей. Билет на экскурсию также даёт доступ ко всем выставкам в Синара Арт: «Пересечения», «забывай меня Не», выставке-продаже, а также персональным проектам Валентина Новиченко («Сила формы. Индустриальное искусство») и Дамира Муратова («Вечносияние Урала»).