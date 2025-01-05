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Кураторская экскурсия по выставке «Вне времени»

Музей истории Екатеринбурга
«Дом Качки», улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 200₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

«Вне времени» — выставка работ художницы Юлии Симаковой, это образы, существующие вне привычного представления о времени как о последовательности событий, которую может охватить человеческое восприятие. Они так или иначе соприкасаются со временем в его метафизическом измерении: устремлены в вечность возводящиеся из фрагментов соборы; в янтарном потоке мифологического времени пребывает Минотавр; в немом вопросе перед пределом существования замерла фигура Сидящего человека. Само время выражено живописной авторской манерой художника как бесконечное калейдоскопичное движение «первоэлементов». Из них может быть создан, вернее, собран любой объект. Находясь в бесконечной динамике, эти мельчайшие гены, биты информации, единицы изобразительного языка собираются в целое, чтобы тут же разлететься вновь. Вход по билету в музей, действует Пушкинская карта.

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