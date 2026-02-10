Это будет практика об отношениях с творческими идеями и вдохновением в целом. Исследуешь его при помощи огромных листов крафтовой бумаги, скотча и движения. Эта встреча предназначена: — тем, кто уже какое-то продолжительное время сидит в ступоре без идей и боится, что это надолго или навсегда; — тем, кто каждый раз боится, что вот эта, новая, только что пришедшая в голову идея, может оказаться последней, и больше он ничего никогда не сможет придумать; — тем, кто хочет разобраться, как у него устроен процесс взаимодействия с идеями и где в этом у него самые большие затыки; — тем, кому сложно выпускать свои идеи в большой мир; — тем, у кого проблема с потоком идей и он хочет разобраться, в чем там может быть дело; — тем, кто хочет начать генерировать идеи легче, веселее, чаще; Приходи чуть больше узнать о себе и чуть-чуть похулиганить. Ведущая: Антонина Климина, психолог, терапевт искусствами.