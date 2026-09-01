Выбор редакции
Кубы и речи: моя любимая игра
МЦ Лидер, Педагогическая улица, 20
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Традиционная осенняя игротека, которую организует клуб «Никогде». В этом году ребятам исполняется 5 лет и за это время они перепробовали всё, от классического ДнД до авторских игр, которые, в том числе, пишут их резиденты. И пришли к очень простому выводу. Лучшая игра — это та, которая нравится посетителям. Поэтому тема игротеки в этом году — Моя любимая игра. Будешь играть в любимое, знакомое, то, что никогда не надоедает и всегда приносит удовольствие. Помимо традиционных блоков игр тебя ждут: — Большой блок лектория. — Традиционная лотерея и розыгрыш призов от клуба и дружественных издательств. — Квиз для не очень маленьких и совсем не тупых. — Открытые столы, за которыми можно будет сыграть без предварительной записи. — Афтепати. Если ты готов заявить игру, напиши Анне: https://vk.ru/id89290324 А если хочешь выступить на лектории, свяжись с Андреем: https://vk.ru/id7207000
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