Кружок фест во Дворике
Дворик ГЦСИ (вход через железные ворота), улица Добролюбова, 19А
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Музыкальному медиа РАМА исполняется 3 года, а букингу и лейблу GAROLD ADVENTURE целых 10 лет. Будешь отмечать два дня рождения большим летним праздником. Приходи в уютный и просторный дворик, чтобы с размахом проводить лето и устроить большой фестиваль уральской инди музыки с яркими представителями жанра. Долгожданные гости: МИНУТЧЕРЕЗЧАС (Тюмень), Субботнее Сумо (Тюмень), cat mint (Челябинск), palmer hill (Челябинск) Любимые местные: эйриал вью, sotode, вежливость, лесопарки Кроме музыки будет паблик-толк, маркет, зона пикничка с настолками, волейболом и прочими летними приколами. Подробную программу раскроют чуть позже тут: https://vk.com/kruzhokfest
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