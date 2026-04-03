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Кровь на часовой башне

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Нравится «Мафия», но не хочется быть обычным мирным жителем без способностей? Значит, тебе точно понравится «Кровь на часовой башне». Здесь у каждого игрока есть уникальная роль. Кто-то получает информацию ночью, кто-то действует исключительно днём, а кто-то узнает важные сведения только после смерти. Количество мест — 15, кидай + в комментариях под постом в тг, если придёшь.

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