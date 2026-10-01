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Криптозоология: от мифов к науке и обратно

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Лох-несское чудовище, снежный человек, чупакабра — истории о загадочных существах живут веками и продолжают волновать воображение. Криптозоология пытается найти животных, существование которых наука пока не признала. На лекции разберёшь самые известные легенды о криптидах, откуда они берутся и почему в них так хочется верить. Поговоришь о знаменитых фальшивках и о том, как некоторые «мифические» звери — например, гигантский кальмар или окапи — в итоге оказались вполне реальными. И попробуешь понять, где проходит граница между наукой и мифом. Лектор: Максим Синица — доцент и научный сотрудник УрФУ. Кандидат биологических наук и PhD. Профессиональный палеонтолог и зоолог.

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