Лох-несское чудовище, снежный человек, чупакабра — истории о загадочных существах живут веками и продолжают волновать воображение. Криптозоология пытается найти животных, существование которых наука пока не признала. На лекции разберёшь самые известные легенды о криптидах, откуда они берутся и почему в них так хочется верить. Поговоришь о знаменитых фальшивках и о том, как некоторые «мифические» звери — например, гигантский кальмар или окапи — в итоге оказались вполне реальными. И попробуешь понять, где проходит граница между наукой и мифом. Лектор: Максим Синица — доцент и научный сотрудник УрФУ. Кандидат биологических наук и PhD. Профессиональный палеонтолог и зоолог.