На сцене прозвучат легендарные композиции мирового рока в мощном инструментальном исполнении. Это музыка, которую ты точно узнаешь0 — но услышишь совершенно по-новому. Тебя ждёт: — любимые рок-хиты — живой звук и сильная энергетика — сочетание скрипки и рока — мощный драйв без компромиссов Этот концерт — для тех, кто вырос на рок-музыке, ценит качественное живое исполнение и хочет провести вечер с эмоциями, которые остаются надолго..