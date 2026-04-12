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Красная скрипка

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

На сцене прозвучат легендарные композиции мирового рока в мощном инструментальном исполнении. Это музыка, которую ты точно узнаешь0 — но услышишь совершенно по-новому. Тебя ждёт: — любимые рок-хиты — живой звук и сильная энергетика — сочетание скрипки и рока — мощный драйв без компромиссов Этот концерт — для тех, кто вырос на рок-музыке, ценит качественное живое исполнение и хочет провести вечер с эмоциями, которые остаются надолго..

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