Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольника достойны только опытные люди в комедии. Настоящая взрослая комедия от Кости Мартынова. Костя старается шутить на темы, от которых в жизни обычно хочется дать в лицо. Комедия на грани нервного срыва. Pravda Comedy Bar - намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.
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