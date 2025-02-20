Сольника достойны только опытные люди в комедии. Настоящая взрослая комедия от Кости Мартынова. Костя старается шутить на темы, от которых в жизни обычно хочется дать в лицо. Комедия на грани нервного срыва. Pravda Comedy Bar - намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.