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Космические коктейли

Встречи
Ленина 50А - 501

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

А тебе тоже снится не рокот космодрома? Возможно, люди не так уж и далеки от манящих просторов нашей галактики. В этот вечер тебе предложат разбудить в себе давно забытую детскую мечту стать космонавтом и окунуться в мир далёких созвездий и неизведанных планет. Будешь намешивать коктейли – праздник всё-таки. Всё будет по-современному и в лучших традициях технического развития в области коктейльного искусства – будешь делать молекулярные коктейли в форме желе и сфер, а в качестве украшения будут сухой лёд и съедобная пена. В меню: - Лунный кратер – водка и шоколад, - Созвездие Ориона – джин и ягодный ликёр, - Галактический туман – ликёр трипл сек и сироп блю Кюрасао. Будет улётно познавательно и вкусно. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК

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