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Кошачьи миры Луиса Уэйна. Искусство, утешающее скорбь

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Терапевтическая художественная практика. Творчество Луиса Уэйна, прославившееся антропоморфными кошками, является ярким примером того, как искусство может служить не только отражением внешней реальности, но и способом осмысления глубоких человеческих переживаний. Личная трагедия Уэйна, связанная с ранней смертью жены, оказала преобразующее влияние на его творчество. Кошки в его произведениях перестают быть просто забавными образами, становясь носителями сложных эмоциональных состояний, символизируя внутреннюю борьбу художника с горем. Приходи на занятие, где сможешь обсудить, как искусство предлагает людям катарсический инструмент, который позволяет придать чувственное воплощение переживаниям, которое ускользает от вербального описания. В художественной практике создашь художественный образ, направленный на проживание утраты и поисках внутренней опоры. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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