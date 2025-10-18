Хой! В субботу шестеро представителей свердловского андеграунда из групп Rapiere, MY BITTER HALF, Местные, Around the world in 80 days, DETH GRIP и Children of Blue Flamingo соберутся у дуба вместе, чтобы исполнить любимые с детства песни из раннего периода группы. Когда-то эта музыка объединяла вместе гопников и нефоров, нормисов и задротов, гоблинов и хоббитов. Через 10 лет после официального распада команды ничего не изменилось — люди всё также готовы орать хором «Мёртвый анархист», «Смельчак и ветер», «Отец и маски», «Мастер приглашает в гости», «Прыгну со скалы» и другие хиты одинаково громко звучавшие как на столичных стадионах, так и на опушке у костра. Бери с собой паспорт.