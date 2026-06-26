Корейский нокаут
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Будешь готовить корейскую кухню. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься готовить азиатскую лапшу; Приготовишь корейский напиток; Напитки (чай, кофе, вода); Ты получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Тансуюк (свинина в кляре) под кислосладким соусом с азиатской лапшой; Соджу со спрайтом.
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