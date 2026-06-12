Прекрасный Северный Урал с его чарующей природой. Конжаковский камень является высшей точкой Свердловской с абсолютной высотой 1569 метров над уровнем моря. А ещё, эту вершину называют «Уральской Аннапурной». Программа может поменяться в связи с погодными условиями. Непосредственно за 2 дня до путешествия, организаторы создадут беседу в Телеграм, где всё подробнее расскажут. Больше информации о маршруте — по кнопке «Купить Билет».