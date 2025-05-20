Арт-рок группа из Санкт-Петербурга презентует свой новый альбом «керамика». конъюнктура — это лоу-файный русскоязычный new-jewish-wave про сугубо личные вещи, заключенные в музыку. Бессознательно-глубокая связь с русской поэзией, порхающие гитары, отсылающие к семитским мотивам, и мощный женский вокал. Сбор гостей в 19:00, старт чуть позднее. Ближе к дате концерта - подорожание билетов.