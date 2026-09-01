Юра едет в Екатеринбург со своим сольным концертом. Yorik – это русскоязычный сольный проект Юры Макарычева, лидера тольяттинской группы On-The-Go. Музыкант называет этот этап творчества возвращением к себе. Концерты Йорика — это проникновенные тексты на русском языке, а также новое прочтение и исполнение композиций периода On-The-Go. Давние поклонники группы обязательно услышат свои любимые песни. Искренний вокал, неординарные фортепианные аранжировки и ощущения как от встречи с добрым другом — это то, что ты запомнишь об этом концерте.