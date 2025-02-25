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Контролируемый огонь: Стресс

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Один немецкий философ корейского происхождения в своем произведении «Общество усталости» описывает современность как общество, сформированное жаждой достижений, стремлением к успеху и требованием вечной позитивности. Это порождает насилие и психические расстройства. Люди стремятся успеть всё, быть максимально продуктивными и эффективными, не теряя при этом хорошего расположения духа. В результате они приходят к депрессии и выгоранию. Лекция будет посвящена проблеме стресса. Вместе с психологами Когнитивно-процессуального клуба разберешься с его причинами и найдешь практические решения. На лекции будет теоретический блок и практические упражнения. Каждый участник получит ценные советы и инструменты, которые помогут сохранять баланс между работой и личной жизнью, а также поддерживать высокий уровень энергии и мотивации. Лекцию проведет психолог Тимофей Порозов. Вход: свободный, по регистрации. Донаты приветствуются.

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