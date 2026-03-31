ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Коля Хамьянов: съемка концерта

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Коля Хамьянов — опытный комик из Екатеринбурга — расскажет час своих новых и проверенных шуток в небольшом баре в центре города. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Надя Джабраилова
Надя Джабраилова
по подписке
Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста