Коля Хамьянов — опытный комик из Екатеринбурга — расскажет час своих новых и проверенных шуток в небольшом баре в центре города. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.