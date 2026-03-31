Коля Хамьянов: съемка концерта
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Коля Хамьянов — опытный комик из Екатеринбурга — расскажет час своих новых и проверенных шуток в небольшом баре в центре города. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.
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