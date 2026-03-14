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Коллекция No.1 Весна

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Циклопы возвращаются с обскурным документальным путешествием по следам пребывания великого и ужасного режиссёра-авангардиста Александра Шапиро в Ижевске. Документальная поездка, изрядно всколыхнувший местную креативную общественность. 64 минуты ассоциаций, фантазий, иллюзий, наблюдений, сопоставлений. Впечатляющая хроника ижевской весны 2014 года. В семинаре Шапиро приняли участие около 15 художников. После показа планируется обсуждение с создателями фильма. Вход — пожертвование донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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