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Про событие
Циклопы возвращаются с обскурным документальным путешествием по следам пребывания великого и ужасного режиссёра-авангардиста Александра Шапиро в Ижевске. Документальная поездка, изрядно всколыхнувший местную креативную общественность. 64 минуты ассоциаций, фантазий, иллюзий, наблюдений, сопоставлений. Впечатляющая хроника ижевской весны 2014 года. В семинаре Шапиро приняли участие около 15 художников. После показа планируется обсуждение с создателями фильма. Вход — пожертвование донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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