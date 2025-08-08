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Коллажные портреты книжных героев: «Ромео и Джульетта»

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
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Про событие

«Что есть любовь?», — размышляет Ромео Монтекки. Любовь может быть не только светлой, но и роковой. Об этом поговоришь на новой встрече коллажного клуба, которая будет посвящена произведению Уильма Шекспира «Ромео и Джульетта». На встрече рассмотришь характеры главных героев — не только Ромео и Джульетты, но и Меркуцио, Тибальта, Кормильцы и других. А еще попытаешься ответить на следующие вопросы: чем руководствуются персонажи, принимая то или иное решение, какие темы поднимаются в произведении, что тебя привлекает в героях этой трагедии. Во время обсуждения произведения изготовишь портреты героев из журнальных и газетных вырезок. Все материалы предоставляются.

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