«Что есть любовь?», — размышляет Ромео Монтекки. Любовь может быть не только светлой, но и роковой. Об этом поговоришь на новой встрече коллажного клуба, которая будет посвящена произведению Уильма Шекспира «Ромео и Джульетта». На встрече рассмотришь характеры главных героев — не только Ромео и Джульетты, но и Меркуцио, Тибальта, Кормильцы и других. А еще попытаешься ответить на следующие вопросы: чем руководствуются персонажи, принимая то или иное решение, какие темы поднимаются в произведении, что тебя привлекает в героях этой трагедии. Во время обсуждения произведения изготовишь портреты героев из журнальных и газетных вырезок. Все материалы предоставляются.