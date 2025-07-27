Выбор редакции
Коллажная нетворкинг-игра
ул. Бажова, 124 А
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
На коллажной нетворкинг-игре ты не только заведёшь новые знакомства, но и лучше поймёшь себя. В этом помогут карточки с вопросами, которые пробудят осознанность, а создание личного коллажа с аффирмациями зарядит настроением и уверенностью в собственных силах. Честность с самим собой и другими поможет озвучить то, что важно, найти единомышленников. Будешь раскрывать свой потенциал и создавать импульс для будущих изменений. Все материалы предоставляются. По желанию можно принести любимые картинки. Необходима предварительная регистрация через телеграм куратора. Оплата на месте.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи