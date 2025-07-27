На коллажной нетворкинг-игре ты не только заведёшь новые знакомства, но и лучше поймёшь себя. В этом помогут карточки с вопросами, которые пробудят осознанность, а создание личного коллажа с аффирмациями зарядит настроением и уверенностью в собственных силах. Честность с самим собой и другими поможет озвучить то, что важно, найти единомышленников. Будешь раскрывать свой потенциал и создавать импульс для будущих изменений. Все материалы предоставляются. По желанию можно принести любимые картинки. Необходима предварительная регистрация через телеграм куратора. Оплата на месте.