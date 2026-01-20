Коллажка на Урале: мемы
улица Мамина-Сибиряка, 193
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Приходи на первую коллажку этого года, чтобы посмеяться и вспомнить культовые мемы. На мастер-классе будешь воссоздавать любимые мемы с помощью журналов, газет, маркеров и ножниц. Всё, что нужно — вспомнить, придумать или найти «тот самый мем» и визуализировать его на бумаге. Что ж, кажется, пришло время переосмыслить женщину с красным кандибобером. Все материалы предоставляются. Оплата на месте, регистрация обязательна.
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