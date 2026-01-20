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Коллажка на Урале: мемы

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Приходи на первую коллажку этого года, чтобы посмеяться и вспомнить культовые мемы. На мастер-классе будешь воссоздавать любимые мемы с помощью журналов, газет, маркеров и ножниц. Всё, что нужно — вспомнить, придумать или найти «тот самый мем» и визуализировать его на бумаге. Что ж, кажется, пришло время переосмыслить женщину с красным кандибобером. Все материалы предоставляются. Оплата на месте, регистрация обязательна.

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