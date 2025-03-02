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Коктейльная масленица

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Масленичную неделю закроешь душевной встречей с блинами и вкусностями, которая объединит в себе мастер-класс, праздник, дегустацию, и все это в один вечер. Здесь будешь учиться замешивать коктейли, проворачивать эффектные барменские фокусы, вдохновившись традиционными русскими вкусами и традициями. В основе секретных коктейлей будет мед, ягоды и даже квас. В меню будут подходящие закуски и фирменные блины. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Запись у Софы в личные сообщения.

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