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Коктейли столиц: Лондон, Рио-де-Жанейро, Токио и Сингапур

Встречи
8 марта 31, 2 этаж, 3 каб.

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Отправься в гастрономическое путешествие без визы. За один вечер выучишь четыре главных рецепта из Лондона, Рио, Токио и Сингапура. Лондон про классику, сдержанность, Рио — тропическая феерия и бразильское настроение, Токио — минимализм и точность, и на сладкое — экзотика из Сингапура. Освоишь базу миксологии и какие понадобятся приспособления, самостоятельно замешаешь все четыре коктейля, добавишь сюда эстетичную подачу, душевную компанию незнакомцев и получится невероятно теплый вечер. Все для коктейлей включено в стоимость, а также подходящие закуски.

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