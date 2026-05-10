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Коктейли столиц: Лондон, Рио-де-Жанейро, Токио и Сингапур
8 марта 31, 2 этаж, 3 каб.
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Отправься в гастрономическое путешествие без визы. За один вечер выучишь четыре главных рецепта из Лондона, Рио, Токио и Сингапура. Лондон про классику, сдержанность, Рио — тропическая феерия и бразильское настроение, Токио — минимализм и точность, и на сладкое — экзотика из Сингапура. Освоишь базу миксологии и какие понадобятся приспособления, самостоятельно замешаешь все четыре коктейля, добавишь сюда эстетичную подачу, душевную компанию незнакомцев и получится невероятно теплый вечер. Все для коктейлей включено в стоимость, а также подходящие закуски.
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