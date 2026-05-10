Отправься в гастрономическое путешествие без визы. За один вечер выучишь четыре главных рецепта из Лондона, Рио, Токио и Сингапура. Лондон про классику, сдержанность, Рио — тропическая феерия и бразильское настроение, Токио — минимализм и точность, и на сладкое — экзотика из Сингапура. Освоишь базу миксологии и какие понадобятся приспособления, самостоятельно замешаешь все четыре коктейля, добавишь сюда эстетичную подачу, душевную компанию незнакомцев и получится невероятно теплый вечер. Все для коктейлей включено в стоимость, а также подходящие закуски.