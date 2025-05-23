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Коктейли мира: Мексика, Италия, Индия и Куба

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Хочешь побывать в других странах, но нет возможности/времени/визы? Не беда. В этот вечер ты окунёшься в культуру Индии, Италии, Мексики и Кубы, не выезжая за пределы страны. Тебя ожидает базовый набор мастер-класса по коктейлям: лекция, приготовление коктейлей, дегустация. Но в этот раз, конечно, не обойдётся без увлекательных историй о происхождении коктейлей и их связи с местной культурой и уникальных ингредиентов. В меню: ром, текла, вермут, манго, кардамон, тмин, куркума, лайм, кокос. Приходи, чтобы сделать глоток путешествий. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК

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