Хочешь побывать в других странах, но нет возможности/времени/визы? Не беда. В этот вечер ты окунёшься в культуру Индии, Италии, Мексики и Кубы, не выезжая за пределы страны. Тебя ожидает базовый набор мастер-класса по коктейлям: лекция, приготовление коктейлей, дегустация. Но в этот раз, конечно, не обойдётся без увлекательных историй о происхождении коктейлей и их связи с местной культурой и уникальных ингредиентов. В меню: ром, текла, вермут, манго, кардамон, тмин, куркума, лайм, кокос. Приходи, чтобы сделать глоток путешествий. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК