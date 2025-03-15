«А сама-то величава, выступает, будто пава» — девиз этой встречи. Почему? Потому что у тебя теперь будет самый настоящий роскошный кокошник, который ты сделаешь своими руками. Ты знал, что кокошники бывают разные? Однорогие, двурогие, конусообразные, в блестках и стразах, а быть может в перьях. Об этих и других премудростях старинного головного убора тебе расскажет искусная мастерица Оля. Все материалы, инструменты и чай со сладостями будут предоставлены. Остальное за тобой. Запись у Софы в тг.