Возраст 14+
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Мастер-классы
Про событие
«А сама-то величава, выступает, будто пава» — девиз этой встречи. Почему? Потому что у тебя теперь будет самый настоящий роскошный кокошник, который ты сделаешь своими руками. Ты знал, что кокошники бывают разные? Однорогие, двурогие, конусообразные, в блестках и стразах, а быть может в перьях. Об этих и других премудростях старинного головного убора тебе расскажет искусная мастерица Оля. Все материалы, инструменты и чай со сладостями будут предоставлены. Остальное за тобой. Запись у Софы в тг.
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