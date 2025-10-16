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Кофейная живопись

улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, где будут рисовать кофе, однако главной задачей вечера станет не создание «красоты» — идеальной картины, а развитие воображения. Будешь действовать против всех правил, чтобы избавиться от страха чистого листа. Ты создашь завораживающие текстуры из кофейных пятен, а затем поищешь в них сюжеты и обведёшь их линером. А ещё будет небольшая лекция о наскальной живописи: о людях, которые, не зная никаких законов рисунка, первыми стали рассказывать о своей жизни с помощью охры на стенах. Также узнаешь о связи мифов народов России и древних наскальных рисунков. Продолжительность — 2 часа. Количество мест ограничено.

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