Мастер-класс, где будут рисовать кофе, однако главной задачей вечера станет не создание «красоты» — идеальной картины, а развитие воображения. Будешь действовать против всех правил, чтобы избавиться от страха чистого листа. Ты создашь завораживающие текстуры из кофейных пятен, а затем поищешь в них сюжеты и обведёшь их линером. А ещё будет небольшая лекция о наскальной живописи: о людях, которые, не зная никаких законов рисунка, первыми стали рассказывать о своей жизни с помощью охры на стенах. Также узнаешь о связи мифов народов России и древних наскальных рисунков. Продолжительность — 2 часа. Количество мест ограничено.