ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Кофе, алкоголь и безалкогольная революция

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

На лекции-дегустации разберёшься, почему у кофе и алкоголя гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Поговоришь о вкусе, ферментации и ароматике. Узнаешь, что такое б/а алкоголь и как его создают, какие технологии позволяют сохранить характер и глубину вкуса и почему сейчас он становится таким популярным как в кофейной индустрии, так и в барной. Поговоришь о том, где могут встречаться знания баланса, подачи напитка и работы с ингредиентами. На дегустации соберёшь напиток шаг за шагом, попробуешь каждый ингредиент по отдельности и почувствуешь, как он работает сам по себе, а как меняет вкус финальной композиции. Спикеры: Катя Романушкова, бариста кофейни Yankee Sierra. Настя Скрыпникова, шеф-бариста кофейни Yankee Sierra.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста