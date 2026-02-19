На лекции-дегустации разберёшься, почему у кофе и алкоголя гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Поговоришь о вкусе, ферментации и ароматике. Узнаешь, что такое б/а алкоголь и как его создают, какие технологии позволяют сохранить характер и глубину вкуса и почему сейчас он становится таким популярным как в кофейной индустрии, так и в барной. Поговоришь о том, где могут встречаться знания баланса, подачи напитка и работы с ингредиентами. На дегустации соберёшь напиток шаг за шагом, попробуешь каждый ингредиент по отдельности и почувствуешь, как он работает сам по себе, а как меняет вкус финальной композиции. Спикеры: Катя Романушкова, бариста кофейни Yankee Sierra. Настя Скрыпникова, шеф-бариста кофейни Yankee Sierra.