Меняйся книжками в назначенный день. Ты приносишь те, которым хочешь подарить вторую (а может, уже третью или четвертую) жизнь и заодно находишь недостающий пазл своей библиотеки. Механика: с 13 до 14 принимают книжки и выдают жетоны — сколько книг принесёшь, столько и заберёшь. с 14 до 15 происходит обмен жетонов на книжки. Шанс уйти без книги близок к нулю. Чтобы так и оставалось, главное правило свопа: приноси такие книги, которым порадовался бы сам. Организаторы оставляют за собой право не выдавать жетон, если книга совсем уж не подходит. Даже если ты ничего не принёс, то можно будет взять книги с бесплатного стола с 14 до 15. А если остались фишки с прошлого раза, то обязательно бери их с собой — их тоже можно использовать во время обмена.