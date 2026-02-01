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Книжный своп

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+
Выставки
Фестивали

Про событие

Теплая встреча любителей книг в старинном особняке. На свопе ненужное превращается в нужное, а простыми словами, своп — книгообмен. Неси то, что полюбилось тебе, но уже прочитано, чтобы отхватить такое же хорошее новое. Можно нести художественную литературу и нон-фикшен, (чего-то узкого вроде 148 веганских блюд на китайском лучше избежать). Можно и взрослую, и детскую литературу, в количестве тебя не ограничивают. Правила: — книги не раннее 2000 года печати; — сколько книг принёс = столько забрал; — если тебе нечего принести, то можешь прийти в 14.00, когда будут разбирать все остатки. Чаепитие с плюшками и обсуждение книг — традиционная часть свопа. Есть тайм-слоты на 12.00 и 13.00, чтобы всем точно было комфортно в стенах гостиной.

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