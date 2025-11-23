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Книжный притон: «Игры зверей»

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проспект Ленина, 50

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Психологическая драма о любовном треугольнике людей с очень неоднозначным чувствами: от любви до ненависти, как говорится. Замешаны в нём двое мужчин разного возраста и одна женщина, а место действия — спокойная рыбацкая деревня Иро. Сам роман представляет собой пародию на театр Но (старейший японский театр, в форме музыкально — танцевальной драмы). Обсудишь книгу и поговоришь о человеческой душе через превратности любовной судьбы.

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