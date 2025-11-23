Психологическая драма о любовном треугольнике людей с очень неоднозначным чувствами: от любви до ненависти, как говорится. Замешаны в нём двое мужчин разного возраста и одна женщина, а место действия — спокойная рыбацкая деревня Иро. Сам роман представляет собой пародию на театр Но (старейший японский театр, в форме музыкально — танцевальной драмы). Обсудишь книгу и поговоришь о человеческой душе через превратности любовной судьбы.