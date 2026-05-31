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Книжный не клуб «Не читай»: Время магов. Великое десятилетие философии

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+

Про событие

Погружение в лабораторию мысли. Двадцатые годы прошлого века — величайшая эпоха немецко-австрийской мысли, которая подарила миру Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо пере­плелись с перипетиями послевоенного десятилетия. В книге «Время магов» автор Вольфрам Айленбергер изучает не только философское творчество, но и жизнь этих значимых личностей. Для участия не обязательно знакомиться с текстом целиком (и даже частично). Достаточно твоего желания поучаствовать в обсуждении по теме книги. Ведущий, Михаил Витушко, поделится ключевыми тезисами и даст дополнительный контекст, чтобы ты сам могли решить — продолжать ли своё дальнейшее и более детальное знакомство с книгой.

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